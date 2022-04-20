Фондовые биржи Европы выросли на 0,4-1,5% на корпоративных новостях
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду закрылись ростом за счет корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,37%, до 7629,22 пункта, французский CAC 40 — на 1,38%, до 6624,91 пункта, немецкий DAX — на 1,47%, до 14362,03 пункта.
В среду на европейских рынках наблюдалась позитивная динамика, как и на американских площадках. Инвесторы следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности.
Так, французский Danone в первом квартале 2022 года увеличил объем продаж на 10,2% в годовом выражении — до 6,2 миллиарда евро, акции компании подорожали на 5,8%.
"Фондовые рынки по обе стороны Атлантики продолжают расти, что указывает на общее успокоение относительно инфляции и ужесточения (политики – ред.) центробанков", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) газета Wall Street Journal.
https://1prime.ru/Financial_market/20220420/836715063.html