МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду закрылись ростом за счет корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,37%, до 7629,22 пункта, французский CAC 40 — на 1,38%, до 6624,91 пункта, немецкий DAX — на 1,47%, до 14362,03 пункта.

В среду на европейских рынках наблюдалась позитивная динамика, как и на американских площадках. Инвесторы следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности.

Так, французский Danone в первом квартале 2022 года увеличил объем продаж на 10,2% в годовом выражении — до 6,2 миллиарда евро, акции компании подорожали на 5,8%.

"Фондовые рынки по обе стороны Атлантики продолжают расти, что указывает на общее успокоение относительно инфляции и ужесточения (политики – ред.) центробанков", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) газета Wall Street Journal.