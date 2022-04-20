МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Московская биржа планирует внести изменения в тарифы на срочном рынке, чтобы участникам торгов было выгодно предоставлять ликвидность. Об этом рассказал журналистам управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Владимир Яровой.

"Еще одна новелла, которую мы планируем сделать — это изменение тарифов на срочном рынке биржи. Она в первую очередь продиктована нашим желанием, чтобы участникам было выгодно предоставлять ликвидность. У нас не будет никакой платы для участника, который ставит пассивную заявку", — сказал он.

Он объяснил, что "любой клиент, ставящий в стакан свою котировку, объявляет свою цену и дает право всему рынку заключить сделку по этой цене. Это поведение в современном волатильном мире должно быть вознаграждено".

На срочном рынке Московской биржи торгуются 97 фьючерсных контрактов и 47 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, недвижимость, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Мосбиржа планирует также 26 апреля запустить на срочном рынке бессрочные валютные фьючерсы. Это будет расчетный однодневный фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией. Биржа предложит инвесторам фьючерсы на три валютные пары: доллар – рубль, евро – рубль и юань – рубль.