МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром несколько снижается на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Доллар вновь укрепляется после кратковременной коррекции

По состоянию на 8.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,7 доллара, или на 0,09%, до 1954,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,38%, до 25,177 доллара за унцию.

На рынке драгметалла в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы продолжают взвешивать возможное новое повышение учётной ставки ФРС США.

По словам аналитика DailyFX.com Ричарда Сноу (Richard Snow), которые приводит газета Wall Street Journal, ожидания "ястребиной" позиции со стороны ФРС продолжают оказывать давление на цены на золото.

Ужесточение монетарной политики вызовет повышение процентных ставок на финансовом рынке США и понизит спрос на золото хотя бы вследствие увеличения доходности американского госдолга как альтернативного направления "надёжных" инвестиций. Так, доходность десятилетних гособлигаций US Treasuries уже растет до 2,877% с уровня прошлого закрытия в 2,836%.