МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг продолжает двухдневное снижение на вспышке коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов. Золото слабо дешевеет на ожиданиях жесткой монетарной политики ФРС США

По состоянию на 9.20 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,52%, до 4,6385 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 10223 долларов, алюминия выросла на 0,25%, до 3269 долларов, цинка снизилась на 1,79%, до 4418 долларов.

На рынке меди в четверг наблюдается отрицательная динамика, за три торговых сессии стоимость опустилась более чем на 3%. Инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в Китае, предполагая, что вспышка инфекции приведет к снижению спроса на сырье.

Китай — крупнейший импортер меди в мире.