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https://1prime.ru/Financial_market/20220421/836719560.html
Российский рынок акций растет на открытии торгов четверга
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. Российский рынок акций в начале торгов четверга символически растёт на 0,1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи на 10.03 мск демонстрирует... ПРАЙМ, 21.04.2022
индексы, рынки, экономика, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга символически растёт на 0,1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10.03 мск демонстрирует рост на 0,1%, до 2334,12 пункта, РТС — на 0,59%, до 965,36 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 23 копейки, до 76,18 рубля, курс евро растёт на 20 копеек, до 82,1 рубля.