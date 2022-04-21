МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга символически растёт на 0,1% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10.03 мск демонстрирует рост на 0,1%, до 2334,12 пункта, РТС — на 0,59%, до 965,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 23 копейки, до 76,18 рубля, курс евро растёт на 20 копеек, до 82,1 рубля.