МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после сильной волатильности достигли некоторой стабильности и уже третий день пытаются держаться у отметки 1050 долларов за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures. Французская компания Engie думает насчет оплаты газа в рублях

Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 1037 долларов за тысячу кубометров (пока это ценовой минимум торгов, близкий к расчётной цене накануне — 1062 доллара). Затем котировки чуть выросли, превысили 1070 долларов и держатся у этой отметки в последние минуты. При этом расчётная цена вторника составила 1047 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ резко выросли в конце зимы – начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.

В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.