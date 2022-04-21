МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. На старте торгов четверга акции компании "М.Видео-Эльдорадо" подскакивали в цене до 14,28% после квартальных данных о росте общих продаж торговой сети, следует из данных Московской биржи. Акции Tesla дорожают на 5,6% на предторгах

В первые минуты торгов эти акции дорожали на 14,28%, достигая отметки в 248,2 рубля за акцию, после чего немного снизились в цене и торгуются на уровне 236,9 рубля. Объём торгов бумагами компании составляет 158,3 миллиона рублей.

Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" в прошлом квартале выросли на 28%, до 177 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.