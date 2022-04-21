МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Акции "Новатэка" растут в цене более чем на 5% и уже подскакивали в четверг почти на 8% на решении акционеров компании одобрить финальные дивиденды по результатам 2021 года, следует из данных Московской биржи. "Новатэк" корректирует сроки и конфигурацию проекта "Арктик СПГ 2"

К 12.35 мск акции "Новатэка" росли на 5,27%, до 1054 рубля и уже подскакивали на 7,9%, до 1080 рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,24%.

Как ранее в четверг сообщил корреспондент РИА Новости, акционеры "Новатэка" на годовом собрании одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2021 года в размере 43,77 рубля на одну обыкновенную акцию.

Всего с учетом промежуточных дивидендов суммарные дивидендные выплаты за 2021 год составят 71,44 рубля на одну обыкновенную акцию (714,4 рубля на одну ГДР), что вдвое больше аналогичного показателя по итогам 2020 года.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов.