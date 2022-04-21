МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Оборот Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по всем секциям достиг в первом квартале 2022 года 344,604 миллиарда рублей, что на 22,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает биржа. "СПБ Биржа" объяснила предупреждение по иностранным акциям

"Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подвела итоги работы за первый квартал 2022 года. Оборот СПбМТСБ по всем секциям достиг в первом квартале 2022 года 344,604 миллиарда рублей, что на 22,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в сообщении.

Объем торгов в секции "Нефтепродукты" составил 6,35 миллиона тонн, увеличившись на 16% по сравнению с показателем прошлого года, при этом оборот вырос до 323,498 миллиарда рублей, что на 25,4% больше, чем за первый квартал прошлого года.

В январе-феврале доля реализации нефтепродуктов на бирже (с учетом СУГ для автотранспорта и бытовых нужд) от объема их поставок на внутренний рынок составила 23,9%. В феврале соответствующий показатель был равен 24,4%.

Также в первом квартале увеличились продажи бензина "Регуляр-92" до 1,409 миллиона тонн, на 9,4% больше аналогичного показателя прошлого года, реализация бензина "Премиум-95" выросла на 12,1%, до 772 тысячи тонн. Объем реализации дизтоплива увеличился на 39,6%, до 3,046 миллиона тонн, продажи авиационного керосина составили 234 тысячи тонн (на 50,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года).

Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 424 тысячи тонн, рост на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в секции "газ природный" реализовано 1,042 миллиарда кубометров данного энергоносителя (на 50,3% меньше соответствующего показателя прошлого года). Продукция нефтехимии была реализована на бирже в объеме 25,526 тысячи тонн, что на 70,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.