МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рынок российских акций в ходе торговой сессии четверга демонстрирует небольшое снижение на 0,9% по индексу Мосбиржи при росте долларового индекса РТС на 2% на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро упал до 79 рублей

Индекс Мосбиржи к 14.45 снижается на 0,9%, до 2309,58 пункта, индекс РТС растёт на 2,09%, до 981,66 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи показал незначительный рост, после чего перешёл к снижению, опускаясь в моменте на 2%.

Курс доллара расчётами "завтра" падает на 2,3 рубля, до 74,05 рубля, курс евро — на 2,8 рубля, до 79,09 рубля.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что условным позитивом выступает тот факт, что обнародованный в среду после закрытия торгов в РФ расширенный список антироссийских санкций носит в основном персональный характер и не затрагивает крупные компании или целые отрасли.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "М.Видео-Эльдорадо" (+5,11%), "Новатэка" (+4,21%), "Самолёта" (+4,14%), "Мечела" (+3,55%), ММК (+3,4%) и "Русала" (+2,3%).

"Бумаги "Новатэка" вышли на четвертое место по оборотам среди акций на Московской бирже. Это связано с известием об одобрении акционерами выплаты по ним финальных дивидендов за 2021 год в размере 43,77 рубля. Это составляет порядка 4,2% от текущей биржевой цены акций "Новатэка", — добавляет Манжос.

Аналитики из "Фридом Финанс" считают, что в четверг бумаги металлургических компаний торгуются с повышением на фоне вчерашнего заявления президента РФ о необходимости стимулирования внутреннего рынка, в особенности строительного сектора. "На фоне снижения экспорта в страны ЕС на 11–35% маржа на внутреннем рынке может составить 10–15%. Среди отраслевых компаний лучше прочих выглядит на бирже ММК, но "Русал" тоже торгуется с повышением более чем на 2%", — дополняют эксперты.

В лидерах падения акции "Магнита" (-4,3%), "Полюса" (-2,98%), "Норникеля" (-2,33%) и НЛМК (-1,87%).

Виталий Манжос из "Алго-Капитал" поясняет, что лидером падения среди голубых фишек выступают акции "Лукойла" (-2,67%) потому, что Вагит Алекперов решил выйти из состава совета директоров нефтяной компании и сложить с себя полномочия ее президента.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи пока не сумел повыситься по отношению к уровню закрытия. Тем не менее, мы ожидаем новых попыток игры на повышение российского рынка акций во второй половине дня. В целом же индекс Мосбиржи сегодня способен закрыться в диапазоне 2290-2380 пунктов, с изменением в пределах 2% по итогам дня", — прогнозирует Виталий Манжос из "Алго-Капитала"

Аналитики из "Фридом Финанс" полагают, что до конца торгового дня индекс Московской биржи будет двигаться в коридоре 2215–2400 пунктов, РТС — 920–1060 пунктов.