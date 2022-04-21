МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг, в то время как инвесторы оценивают финансовые отчеты компаний, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось хуже прогноза

По состоянию на 15.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,69%, до 35320 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,17%, до 14170,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 4493,5 пункта.

Инвесторы продолжают следить за тем, каких финансовых результатов добились компании в условиях повышенной инфляции и роста процентных ставок. В большинстве случаев, показатели выручки превосходят ожидания аналитиков, что поддерживает оптимизм на рынках.

Так, ранее Tesla отчиталась о рекордной чистой прибыли, приходящейся на акционеров, в прошлом квартале в размере 3,32 миллиарда долларов. Это в 7,6 раза выше прошлогоднего показателя. Акции компании дорожают на предторгах на 7%.

Акции Netflix, тем временем, не спешат восстанавливаться после падения по итогам среды на 35%. На предторгах ценны бумаги дешевеют на 3,5%.