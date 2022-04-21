МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Банк России считает недопустимым необоснованное препятствие депозитариями переводу ценных бумаг клиентов, говорится в письме регулятора, адресованном Национальной ассоциации участников фондового рынка и Национальной финансовой ассоциации. Набиуллина предостерегла участников финансового рынка от нарушений

"Департамент инфраструктуры финансового рынка в связи с поступающими обращениями клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, сталкивающихся с затруднениями при переводе их ценных бумаг с торговых счетов депо на иные счета депо, просит… СРО довести до своих членов, осуществляющих депозитарную деятельность, следующую информацию…", — говорится в письме.

ЦБ считает необходимым довести до депозитариев информацию "о недопустимости законодательно необоснованного препятствования депозитариями переводу ценных бумаг по поручению клиентов с их торговых счетов депо на иные счета депо, открытые таким клиентам".

Также регулятор считает необходимым, чтобы депозитарии проинформировали своих клиентов о наличии у них права перевести свои ценные бумаги с торговых счетов депо на иные счета депо, открытые таким клиентам, в случае, если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства РФ, отмечается в письме.

По просьбе Банка России НАУФОР до 13 мая 2022 года собирает уведомления от своих членов об учете настоящих рекомендаций в дальнейшей деятельности и выбранных способах доведения указанной в письме Банка России информации до клиентов, сообщается на сайте ассоциации.