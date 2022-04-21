МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг вечером на росте доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть растут на опасениях нехватки сырья

По состоянию на 17.29 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,1 доллара, или на 0,51%, до 1945,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 2,13%, до 24,733 доллара за унцию.

Спрос на золото как на актив-"убежище" и инфляционный хедж сменился ожиданиями повышения процентной ставки ФРС США. На этом фоне доходность десятилетних гособлигаций растет до 2,898% с уровня предыдущего закрытия в 2,836%. Более высокая доходность делает золото менее выгодным активом, в результате, его стоимость падает.

Аналитики Zaner, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметили, что ожидания "ястребиной" политики ФРС США оказывает давление на золото, которое не сдерживается падением доллара. Индекс доллара опускается на 0,13%, до 100,26 пункта.