МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) готова продавать газ и другие товары в рублях, ни технологических, ни расчётных препятствий для этого она не видит, сообщил глава биржи Алексей Рыбников. В ВТБ не считают, что вскоре в России можно будет свободно купить валюту

"Есть ли какие-то препятствия торговать за рубли? Ни технологических, ни расчётных препятствий для этого мы не видим… Можно ли и нужно ли рассчитываться в рублях — давно об этом все говорят, ничего нового в этом нет. Нужно ли это делать сейчас — да это и вчера нужно было делать. Сейчас есть больше возможностей для этого", — сказал он журналистам на пресс-конференции.

При этом участники внутреннего рынка торгуют fix price в рублях, и никаких проблем это не вызывает, добавил Рыбников. "На внешних рынках по многим товарам привязка к формуле цены, долларовые расчёты. Эта реальность, видимо, сейчас заканчивается, причём она заканчивается не только для России, но и, мне кажется, в целом для мирового ценообразования на товары наступают новые времена", — считает он.

Биржа — это механизм, инструмент, который даёт возможность оплачивать остальные, не только энергетические, товары в рублях, также сказал Рыбников. "В конечном счёте производитель должен для себя решить этот вопрос (о торговле в российской валюте — ред.)… Мы для этого полностью готовы, у нас всё есть… Статистику по всем направлениям, по всем товарам мы ведём, всё можем считать в рублях и долларах, проблем нет", — заключил он.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Оборот на бирже по всем секциям по итогам прошлого года вырос на 39,5%, до 1,494 триллиона рублей.