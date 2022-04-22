МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет после снижения примерно на 2% за три торговых сессии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Фондовые биржи АТР снижаются вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 7.54 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5 долларов, или на 0,26%, до 1953,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,11%, до 24,593 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается положительная динамика после того, как золото подешевело на 2% за предыдущие три торговые сессии.

Аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, ожидают цены на золото на уровне 2500 долларов за тройскую унцию в конце года в связи с высоким спросом на актив-убежище от инфляции.

Кроме того, стоимость драгметалла поддерживается за счет геополитической напряженности вокруг Украины и антироссийскими санкциями.