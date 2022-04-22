МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром снижается на фоне макроэкономических опасений и перспективе снижения спроса на нее, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Золото дорожает после снижения в цене за три дня

По состоянию на 7.59 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,3%, до 4,6695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,61%, до 10285 долларов, алюминия — на 0,89%, до 3298 долларов, цинка — на 0,72%, до 4450 долларов.

На рынке меди в пятницу наблюдается отрицательная динамика в связи с макроэкономическими опасениями. Кроме того, инвесторы оценивают снижение спроса на сырье в связи со вспышкой коронавируса в крупнейшем импортере меди — Китае.

"Проблемы со спросом имеют вес, как и более широкие макроэкономические опасения по поводу неизбежной рецессии", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Marex.