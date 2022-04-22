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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220422/836728869.html
Российский рынок акций снижается на старте торгов пятницы
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. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ СНИЖАЕТСЯ НА 0,4% НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.04.2022
индексы, рынки, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ СНИЖАЕТСЯ НА 0,4% НА СТАРТЕ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется