2022-04-22T10:07:13+03:00
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2022-04-22T10:07:13+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220422/836728887.html
Курсы доллара и евро растут на торгах в пятницу утром
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. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ ПОВЫШАЕТСЯ НА 58 КОП — ДО 75,37 РУБ, ЕВРО — НА 53 КОП, ДО 80,73 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ ПОВЫШАЕТСЯ НА 58 КОП — ДО 75,37 РУБ, ЕВРО — НА 53 КОП, ДО 80,73 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется