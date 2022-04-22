МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ ПОВЫШАЕТСЯ НА 58 КОП — ДО 75,37 РУБ, ЕВРО — НА 53 КОП, ДО 80,73 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

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