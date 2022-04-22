2022-04-22T10:07:13+03:00

2022-04-22T10:07:13+03:00

2022-04-22T10:07:13+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220422/836728887.html

Курсы доллара и евро растут на торгах в пятницу утром

Рынки

Новости

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. КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПЯТНИЦЫ ПОВЫШАЕТСЯ НА 58 КОП — ДО 75,37 РУБ, ЕВРО — НА 53 КОП, ДО 80,73 РУБ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.04.2022

валюта, рынки, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60