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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220422/836729824.html
Курс евро упал до 78,25 рубля, курс доллара - до 73,39 рубля
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. Курс рубля на Московской бирже в пятницу усиливает рост: евро обновляет минимумы с 8 апреля — в районе 78 рублей, доллар тестирует отметку в 73 рубля, следует из данных торгов... ПРАЙМ, 22.04.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Курс евро упал до 78,25 рубля, курс доллара - до 73,39 рубля
На 11.38 мск курс евро падал до 78,25 рубля
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже в пятницу усиливает рост: евро обновляет минимумы с 8 апреля — в районе 78 рублей, доллар тестирует отметку в 73 рубля, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.38 мск падает на 1,40 рубля, до 73,39 рубля, евро — на 1,95 рубля, до 78,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее курс доллара опускался до 73,035 рубля, курс евро — до 78 рублей ровно.