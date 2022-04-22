МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже в пятницу усиливает рост: евро обновляет минимумы с 8 апреля — в районе 78 рублей, доллар тестирует отметку в 73 рубля, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.38 мск падает на 1,40 рубля, до 73,39 рубля, евро — на 1,95 рубля, до 78,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее курс доллара опускался до 73,035 рубля, курс евро — до 78 рублей ровно.