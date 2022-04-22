МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу заметно снижаются на статданных из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,38%, до 7597,07 пункта. Французский CAC 40 падает на 1,36%, до 6623,42 пункта, немецкий DAX — на 1,25%, до 14323,54 пункта.

Инвесторы оценивают данные розничных продаж в Британии. Так, годовой показатель по итогам марта снизился на 0,9% после роста на 7,2% месяцем ранее, а в марте продажи снизились на 1,1% после снижения на 0,9% в феврале. Аналитики ожидали роста годового показателя на 2,8% и снижения месячного лишь на 0,4%.

"Резкое снижение продаж в марте говорит о том, что домохозяйства уже сокращают расходы, чтобы справиться с ростом цен на продукты питания и энергоресурсы", — приводит газета Wall Street Journal слова экономиста Capital Economics Бетани Бекетт (Bethany Beckett).

Кроме того, снижению немецкого индекса DAX способствуют корпоративные новости. Так, цены акций производителя программного обеспечения SAP падают на 2,87% на сокращении чистой квартальной прибыли на 40%.