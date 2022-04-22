МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в основном снижением индексов вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются в ходе пятничных торгов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23%, до 3086,92 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,5%, до 1914,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,33%, до 20614 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,86%, до 2704,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,57%, до 7473,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,63%, до 27105,26 пункта.

Трейдеры обратили внимание на биржи США, закрывшиеся снижением после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который дал понять, что ожидания большинства аналитиков обоснованы, и Федрезерв поднимет на майском заседании учётную ставку сразу на 0,5 п.п.

"Председатель ФРС Пауэлл остановил внутридневное ралли акций после того, как он заявил о повышении ставки на 0,5% в мае", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Oanda Джеффри Холи (Jeffrey Halley).

Дополнительное давление на фондовые индексы оказали инфляционные риски Японии. Статистическое ведомство министерства внутренних дел страны сообщило, что годовая инфляция в стране разогналась до 1,5% с 0,9% месяцем ранее.