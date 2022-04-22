МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижаться и теряет 0,6% по индексу Мосбиржи в ходе основной торговой сессии пятницы и растет по индексу РТС на 1% на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.55 снижается на 0,6%, до 2257,81 пункта, долларовый индекс РТС растет — на 1%, до 970,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,48 рубля до 73,31 рубля, курс евро — на 2,1 рубля, до 78,09 рубля.

В лидерах падения стоимости — акции "Самолета" (-9,51%), "Норникеля" (-3,22%), расписки "Яндекса" (-3,2%), Headhunter (-3,08%), X5 Retail (-2,14%) и Ozon (-3,85%).

В лидерах роста — акции НЛМК (+2,63%), "Роснефти" (+3,2%), "Татнефти" (+2,02%), "Русала" (+1,69%) и "Северстали"(+1,45%). Бумаги ТГК-2 показывают рост на 7,56% при низких объемах торгов.

Обыкновенные акции "Русснефти" растут на 16% на фоне корпоративных новостей. Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом квартале выросла в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,952 миллиарда рублей, следует из отчета компании.