МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ установил факты манипулирования рынком через группы в мессенджере Telegram на организованных торгах обыкновенными акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" в период со 2 марта по 5 марта 2021 года, сообщил регулятор.

"В марте 2021 года Банк России зафиксировал в нескольких группах ("Успешный Трейдер", Rocket Ru, Russia Wall Street Bets) мессенджера Telegram информационные кампании, направленные на привлечение частных инвесторов к совершению сделок. Целью такой активности было изменение рыночной цены (указанных – ред.) акций путем применения стратегии pump and dump. Для координации недобросовестной рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать", — говорится в сообщении.

Обнаружив скоординированный "разгон" цен акций участниками некоторых Telegram-каналов, ЦБ заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами, прокомментировал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Эти ограничения были направлены в том числе на защиту прав широкого круга инвесторов и помогли предотвратить их масштабные потери, добавляет он.

"Надо отметить, что в выигрыше не оказались и сами участники, и координаторы памп-стратегии. Купирование проблемы в момент ее первого проявления позволило избежать введения дополнительных норм, усложняющих работу профессионального сообщества", — говорит Лях.

Предполагалось, что быстрый искусственный рост стоимости акций привлечет новых частных инвесторов, а их покупки, в свою очередь, поднимут цену еще выше и там организаторы схемы закроют позицию с выгодой для себя лично, поясняет директор департамента ЦБ. Однако оперативные действия Банка России помешали такому развитию ситуации, резюмирует он.

В прошлом году было несколько попыток использовать подобную схему, напомнил Лях. "В этих случаях мы также превентивно ограничивали операции по брокерским счетам как организаторов, скупавших акции заранее, так и активных участников. Это позволило своевременно купировать попытки манипулирования на организованных торгах", — рассказал он.