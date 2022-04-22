МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Участие биржевых игроков в противозаконных схемах, предлагаемых манипуляторами в соцсетях и мессенджерах, может привести не только к потере денег, но и к административной и даже к уголовной ответственности, сказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Банк России выявил манипуляции акциями трех компаний через Telegram

Ранее в пятницу регулятор сообщил, что выявил манипуляции акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" через ряд групп в Telegram. ЦБ заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые в марте 2021 года участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами.

"Мы предупреждаем непрофессиональных участников торгов о том, что участие в подобных схемах связано как с рисками потери денег, так и с нарушениями законодательства в сфере инсайда и манипулирования", — отметил он.

"Кроме того, нарушение законодательства об инсайде и манипулировании может привести к ухудшению вашего риск-профиля у профучастника, создать препятствия для дальнейшей работы на рынке. За такие нарушения также предусмотрена административная и при определенном размере ущерба уголовная ответственность", — обратил внимание глава департамента ЦБ.

Регулятор видит, что в соцсетях и мессенджерах зачастую распространяется недобросовестная финансовая аналитика: авторы сообщений дают необоснованные расчетные уровни финансовых инструментов, которые, в свою очередь, создают определенные ожидания у инвесторов и могут способствовать их вовлечению в недобросовестные практики.

"Появление новых форм коммуникации и возможности для облегченного входа на рынок большого количества неквалифицированных инвесторов могут создать риск того, что недобросовестные участники рынка могут использовать это в своих целях", — резюмировал Лях.

Он также добавил, что социальные сети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов в биржевые инструменты, кроме того, не стоит путать рекомендации аналитиков с анонимными манипуляциями в соцсетях.

Ранее в пятницу регулятор сообщил, что выявил манипуляции акциями ГИТа, "Пермэнергосбыта" и "Россети Юг" через ряд групп в Telegram. ЦБ заблокировал более 60 торговых счетов лиц, которые в марте 2021 года участвовали в "разгоне" акций, а также являлись организаторами и соорганизаторами.

"Соцсети и мессенджеры могут распространять приманки для излишне азартных инвесторов. Не путайте инвестиционную рекомендацию профессионала с анонимным настойчивым призывом отдать деньги в слишком заманчивую схему", — сказал Лях.

"Соцсети стали основным местом распространения как авторитетной аналитики, так и инвестиционных псевдорекомендаций. Защищая инвестора, наша задача — активно мониторить эту область и предотвращать распространение инвестиционных фейков", отметил глава департамента ЦБ.