МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу на сохранении неопределенности вокруг процентных ставок и дальнейшего экономического развития, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США

По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,3%, до 34605 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,09%, до 13739 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,17%, до 4382,75 пункта.

Ситуация на рынке остается неопределенной. Федеральная резервная система (ФРС) США готовится резко повышать ставки в ответ на рекордно высокую инфляцию, в то время как геополитическая напряженность продолжает подвергать риску рост экономики.

"Думаю, вы видите, что потребители становятся более нерешительными. Это тонкая грань, по которой приходится идти центробанкам прямо сейчас. Им нужно закрыть крышкой котел, в котором кипит инфляция, но они не хотят, чтобы из экономики совсем пропал пар", — заявил газете Wall Street Journal аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).