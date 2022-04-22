МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рынок российских акций в ходе торгов пятницы снижается по индексу Мосбиржи до 1,5% и немного подрастает по долларовому индексу РТС на 0,39% на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на индексы Уолл-стрит в основном снижаются на пятничных торгах

Индекс Мосбиржи к 15.00 снижается на 1,45%, до 2238,58 пункта, индекс РТС растёт на 0,39%, до 965,66 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи показал незначительный рост, после чего перешёл к снижению, опускаясь в моменте на 2%.

Курс доллара расчётами "завтра" падает на 1,7 рубля, до 73,18 рубля, курс евро — на 1,98 рубля, до 78,21 рубля.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" замечает, что после негативного открытия российский рынок акций совершил рывок вверх, но вскоре возобновил снижение. "Дополнительным негативом выступает фактор пятницы, поскольку из-за большой геополитической неопределенности многие сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных", — говорит эксперт.

"Долларовый индекс РТС прочно закрепился в плоскости положительного изменения благодаря продолжившейся тенденции к укреплению курса рубля. В то же время рублевый индекс Мосбиржи сменил свое непродолжительное утреннее повышение на довольно глубокую просадку", — считает Виталий Манжос из "Алго-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Русснефти" (+12,11%), "Роснефти" (+1,94%), "Русала" (+1,11%), ММК (+3,4%) и "Распадской" (+1,65%).

Аналитики из "Фридом Финанс" отмечают, что акции "Роснефти" растут на фоне снятия правительством запрета на выплату дивидендов крупными компаниями, которые получили льготный антикризисный кредит.

""Русал" и НЛМК сегодня вырвались в отраслевые лидеры на фоне проведенного с президентом РФ совещания по поводу дальнейшего развития и поддержки металлургического сектора. Дополнительным драйвером роста стал релиз квартальных финансовых результатов американского производителя алюминия Alcoa, отразившего в отчете рекордную прибыль в связи с пиковыми ценами на металл на глобальном рынке", — добавили они.

Манжос подмечает, что низколиквидные акции "Русснефти" (+12,54%) пользуются спросом на фоне публикации позитивной квартальной отчетности нефтяной компании по РСБУ.

Бумаги компании "ВСМПО-Ависма" растут на 5,9% и торгуются недалеко от уровня исторического максимума — 57,5 тысячи рублей, следует из данных Московской биржи.

В лидерах падения акции "Самолёта" (-9,3%), "Лукойла (-3,98%), "Норникеля" (-3,2%), "Аэрофлота" (-1,87%), расписки "Яндекса" (-3,95%), Ozon (-5,46%), X5 Retail (-3,77%).

"Уход Вагита Алекперова с поста главы "Лукойла" должен снизить санкционные риски для эмитента, но котировки компании корректируются на ожиданиях введения нового пакета экспортных ограничений", — считают аналитики из "Фридом Финанс".

Бумаги "Яндекса" демонстрируют негативную динамику второй день подряд после новости о сокращении и приостановке инвестиций и отзыве финансовых прогнозов на 2022 год, дополнили эксперты.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Ориентиры для индекса Мосбиржи и РТС: 2100–2340 и 920–1060 соответственно", — прогнозируют аналитики из "Фридом Финанс".

Витайлий Манжос из "Алго-Капитал" отмечает, что к настоящему моменту индекс Мосбиржи уже сумел отыграть большую часть своей внутридневной просадки и поэтому не исключено, что он выйдет в плюс во второй половине дня.

"В целом же мы ожидаем его закрытия в диапазоне 2225-2320 пунктов, с изменением в пределах 2% по итогам дня", — заключает он.