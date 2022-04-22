МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Доходность по банковским депозитам к концу 2022 года может упасть ниже 10%, что подтолкнет россиян к вложениям в акции российских компаний, считают аналитики Газпромбанка (ГПБ) Иван Суслов, Дмитрий Затравкин и Владимир Пантюшин. МВФ снизил прогноз роста экономик Европы и повысил оценку инфляции

"Мы ожидаем, что к концу 2022 года ключевая ставка Банка России будет снижена до 12%, а доходности по банковским депозитам упадут ниже 10%. Это будет подталкивать физлиц к вложениям в более доходные финансовые инструменты, в частности, в акции российских эмитентов", — говорится в обзоре аналитиков.

Впрочем, эксперты отмечают, что инвесторы-физлица уже стали главной движущей силой российского рынка акций. Например, в марте их доля составила 58%.

С началом стабилизации внешнего фона акции могут стать одним из самых привлекательных инструментов защиты от инфляции на фоне уже начавшегося снижения ставок по вкладам и ОФЗ, считают аналитики.

"Сейчас частные инвесторы заняли выжидательную позицию и не спешат возобновлять торговую активность в прежних объемах. Это связано с повышением ставок по депозитам и общей неопределенностью на рынке", — добавляют они.