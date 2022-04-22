МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу снижаются после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствующих о более резком ужесточении политики регулятора, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением вслед за рынками США

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,83% — до 35503,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 13125,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 4361,83 пункта.

Пауэлл в четверг анонсировал повышение учетной ставки ФРС сразу на 0,5 п.п. по итогам майского заседания. Это заявление не стало неожиданностью, но аналитики исходя из слов председателя ФРС предполагают, что регулятор может и дальше повышать ставку такими же темпами.

"Кроме широко ожидаемого повышения ставки на 0,5 п.п. в мае, это также может означать подобные повышения в последующие месяцы. Хотя это не должно было быть сюрпризом, инвесторы поспешили продать активы, поскольку опасения чрезмерного ужесточения и рецессии вновь оказались в фокусе", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).