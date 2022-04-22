МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру пятницы оказалась в лёгком минусе, в то время как инвесторы оценивают перспективы повышения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. МВФ оценил возможность наступления дефолта в России

По состоянию на 17.38 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 7,1 доллара, или на 0,37%, до 1940,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,41%, до 24,275 доллара за унцию.

"Слитки обеспечивают хорошую защиту от гиперинфляции, которая создает риски для владения традиционными активами. Когда стагфляция превращается из потенциального риска в реальность, инвесторы обращаются к золоту как к способу диверсифицировать портфель", — рассказал газете Wall Street Journal управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

В то же время высокая инфляция заставляет финансовых регуляторов по всему миру переходить к ужесточению монетарной политики. Так, председатель ФРС Джером Пауэлл уже заявил о необходимости продолжения повышения учётной ставки, и более того, анонсировал её рост сразу на 0,5 п.п. по итогам майского заседания.

Ужесточение монетарной политики в США позитивно для доллара и финансовых активов в американской валюте, которые выступают альтернативным золоту направлением для "надёжных" инвестиций.