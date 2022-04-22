МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банк России сократил список индексов, облигации с привязкой к которым могут предлагаться неквалифицированным инвесторам, исключив из перечня фондовые индексы недружественных государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ. В Газпромбанке рассказали, что подтолкнет россиян к вложениям в акции

Обновленный список включает основные и отраслевые индексы Мосбиржи и РТС, а также ряд зарубежных: Bovespa Index (Бразилия), Hang Seng (Гонконг), TA-35 (Израиль), S&P BSE SENSEX (Индия), Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай), S&P/BMV IPC (Мексика), BIST 100 (Турция), S&P/CLX IPSA (Чили), FTSE/JSE Top40 (ЮАР).

Это перечень показателей, от которых может зависеть доходность предлагаемых неквалифицированным инвесторам облигаций с переменным доходом, пояснили в ЦБ. Данные инструменты доступны неквалифицированным инвесторам только после успешного прохождения теста на знание рисков. Перечень был пересмотрен в связи с продлением до 2024 года ограничений на приобретение облигаций с переменным доходом, установленных федеральным законом № 192-ФЗ. Из перечня были исключены фондовые индексы недружественных государств, сообщили в ЦБ.

"Федеральный закон № 192-ФЗ устанавливает обязательные условия, при соблюдении которых финансовые организации могут заключать с неквалифицированными инвесторами сделки по приобретению облигаций с переменным купонным доходом. Одно из таких условий — зависимость купонного дохода по таким облигациям только от закрытого перечня показателей, которыми могут являться индексы, определенные в решении совета директоров Банка России", — сообщили в ЦБ.

ЦБ РФ планирует пересматривать перечень по мере поступления таких предложений от эмитентов облигаций с переменным доходом, учитывая необходимость минимизировать риски неквалифицированных инвесторов.

"Изменение перечня индексов не повлияет на текущих инвесторов в облигации с переменными выплатами. Перечень определяет инструменты, которые могут предлагаться новым неквалифицированным инвесторам, но не ограничивает возможности владельцев таких облигаций по распоряжению ими", — подчеркнули в ЦБ.