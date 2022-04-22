МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в пятницу закрылись значительным снижением на общем рыночном негативе после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,39% — до 7521,68 пункта, французский CAC 40 — на 1,99%, до 6581,42 пункта, немецкий DAX — на 2,48%, до 14142,09 пункта.

В четверг председатель ФРС США Пауэлл заявил о необходимости повышения учетной ставки и анонсировал ее рост сразу на 0,5 процентного пункта по итогам майского заседания. Это не стало неожиданностью для рынков, но инвесторы опасаются еще более жестких действий американского регулятора.

"Рынок, похоже, смирился с большей скоростью повышения ставки. Однако сейчас следует, что если Пауэлл согласен с 50 базисными пунктами, это открывает возможность другим (представителям ФРС — ред.) просить еще более быстрого ужесточения", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) газета Wall Street Journal.

На этом фоне инвесторы предпочитают не рисковать – американские индексы снижаются на 1,5-1,6%, нефть дешевеет на 1%, а доллар активно укрепляется к другим мировым валютам.