МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник значительно снижаются на ряде негативных факторов, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть готовятся завершить неделю падением

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 2,42%, до 3012,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,18%, до 1853,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,69%, до 20085,05 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,91%, до 26583 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,48%, до 2664,77 пункта.

Австралийская биржа в понедельник не работает в связи с выходным днем в стране, по итогам пятницы индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,57%, до 7473,3 пункта.

Неделя на фондовых рынках Азии начинается с пессимизма. В первую очередь трейдеры продолжают оценивать влияние введенных в Китае из-за очередных сообщений об обнаружении нескольких инфицированных новым коронавирусом карантинных ограничений.

Кроме того, как сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), после серьезной распродажи на Уолл-Стрит в конце прошлой недели общий аппетит к риску в Азии может также оказаться под давлением. В пятницу основные американские фондовые индексы также значительно упали.