Основные фондовые индексы АТР значительно снижаются на ряде негативных факторов
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник значительно снижаются на ряде негативных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 2,42%, до 3012,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,18%, до 1853,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,69%, до 20085,05 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,91%, до 26583 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,48%, до 2664,77 пункта.
Австралийская биржа в понедельник не работает в связи с выходным днем в стране, по итогам пятницы индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,57%, до 7473,3 пункта.
Неделя на фондовых рынках Азии начинается с пессимизма. В первую очередь трейдеры продолжают оценивать влияние введенных в Китае из-за очередных сообщений об обнаружении нескольких инфицированных новым коронавирусом карантинных ограничений.
Кроме того, как сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong), после серьезной распродажи на Уолл-Стрит в конце прошлой недели общий аппетит к риску в Азии может также оказаться под давлением. В пятницу основные американские фондовые индексы также значительно упали.
https://1prime.ru/Financial_market/20220425/836742584.html