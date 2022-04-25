МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) планирует подать заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами России, говорится в сообщении компании. Расписки TCS Group падают на новостях о возможной продаже доли Тиньковым

GDR компании обращаются на Лондонской фондовой бирже. Ранее в апреле был принят и подписан президентом РФ закон о делистинге депозитарных расписок на акции российских компаний и банков с иностранных фондовых бирж. ЦБ РФ пояснил, что теперь российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.

"ММК планирует подать заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами РФ в порядке, установленном правительством РФ. При этом ММК не может гарантировать, что такое заявление будет удовлетворено", — говорится в сообщении.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 20,24% акций компании. В 2021 году группа увеличила производство стали на 17,4% — до 13,592 миллиона тонн.