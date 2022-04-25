МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", дешевеют на 8,5% и уже падали на 11% после сообщений о возможной продаже доли Олега Тинькова в группе и новостей о ребрендинге, что выступает негативом для ценных бумаг, следует из данных Мосбиржи и комментариев аналитиков. "Тинькофф" проведет ребрендинг

К 11.26 мск депозитарные расписки TCS снижаются на 8,5% — до 2077 рублей и уже падали на 11%, до 2020 рублей. при этом индекс Мосбиржи теряет 2,34%.

"Акции снижаются также на слухах о выходе Олега Тинькова из российских активов. Семейному трасту принадлежит 35% в TCS Group, бизнесмен хочет полностью выйти из российских активов, по неподтвержденной информации — за 300 миллионов долларов, что является привлекательной ценой. Претендентом на покупку акций может стать "Яндекс", сделка с которым обсуждалась, но сорвалась", — сказал РИА Новости Александр Дорожкин из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"Выход из владения бизнесом или управления знаковых фигур для защиты бизнеса от вероятных санкций стало достаточно распространенным явлением. Слухи о возможной продаже пакета, который находится под контролем Олега Тинькова, ходили неоднократно. Однако на текущий момент вероятность этого значительно возросла, но и момент продажи сложно назвать удобным. Если раньше TCS Group оценивали в качестве перспективного актива, то сегодня за него сложно получить больше, чем пару лет назад", — также замечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Соответственно, продажа крупного пакета будет неизбежно проходить с дисконтом к рынку, поэтому рынок заранее определяет уровни, на которых к этим бумагам есть устойчивый спрос, добавляет аналитик.

Кроме того, в пятницу Тинькофф-банк сообщил о планах сменить в этом году бренд. "Тинькофф" объявляет о предстоящем ребрендинге и отказе от "именного" названия — негативно", — отметили аналитики инвестбанка "Синара". С ними согласен и Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал": агрессивная рекламная компания банка и бренда косвенно повышала и капитализацию TCS Group на бирже, считает он.