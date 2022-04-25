МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") не планирует проводить делистинг акций с Лондонской биржи (LSE), сообщил в ходе онлайн конференции главный исполнительный директор компании Виталий Несис. Polymetal заявила, что не продает золотые слитки в России

"Мы рассматривали вопрос делистинга, но совет директоров решил, что этот шаг был бы не в интересах компании и акционеров", — отметил Несис.

По его словам, компания не получала никаких уведомлений, что листинг находится "под угрозой", поэтому продолжает соблюдать все требования биржи.

"Сохранение премиального листинга на LSE – это важный элемент структуры капитала компании", — добавил Несис.

Акции Polymetal International plc котируются на трех биржах: LSE, Мосбирже и Astana International Exchange (AIX).

Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ и Казахстане.