Polymetal хочет сохранить премиальный листинг в Лондоне
Компания Polymetal намерена сохранить премиальный листинг акций на Лондонской бирже
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ.Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") не планирует проводить делистинг акций с Лондонской биржи (LSE), сообщил в ходе онлайн конференции главный исполнительный директор компании Виталий Несис.
"Мы рассматривали вопрос делистинга, но совет директоров решил, что этот шаг был бы не в интересах компании и акционеров", — отметил Несис.
По его словам, компания не получала никаких уведомлений, что листинг находится "под угрозой", поэтому продолжает соблюдать все требования биржи.
"Сохранение премиального листинга на LSE – это важный элемент структуры капитала компании", — добавил Несис.
Акции Polymetal International plc котируются на трех биржах: LSE, Мосбирже и Astana International Exchange (AIX).
Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ и Казахстане.