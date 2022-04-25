МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник, инвесторы проявляют осторожность на фоне сохранения глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов. В Китае объяснили, почему США ждет провал при попытке изолировать Россию

По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,55%, до 33624,96 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 12775,4 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 4241,36 пункта.

Мировые трейдеры в понедельник больше склонны к уходу от риска на фоне сохранения глобальных макроэкономических рисков и коронавирусных опасений, особенно в Азии. Фондовые индексы Азии опустились в среднем на 2-6,5%, Европы — снижаются на 1-1,5%.

Ослабляют снижение индексов корпоративные новости. Так, акции Twiter дорожают на 3,5% на сообщениях о планах Илона Маска по покупке соцсети. Ранее СМИ сообщили, что стороны могут прийти к соглашению уже в этот понедельник.

Акции Coca-Cola растут в цене на 1,7% после публикации финансовой отчетности за первый квартал. Показатель выручки увеличился на 16%, до 10,5 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза. Чистая прибыль компании выросла за три месяца на 24% в годовом выражении и составила 2,8 миллиарда долларов.