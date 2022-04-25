МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером опускается на 2%, инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, сдерживает котировки и удорожание доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется на перспективах повышения ставки ФРС

По состоянию на 17.23 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 40,25 доллара, или на 2,08%, до 1894,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,98%, до 23,535 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) поднимается на 0,43%, до 101,66 пункта. При более дорогом долларе золото становится менее доступным при покупке инвесторами, владеющими другой валютой.

Также трейдеры продолжают оценивать перспективы возможного повышения ключевой ставки ФРС США. По данным CME Group, повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов в мае ждут почти 98% аналитиков — до 0,75-1%. При этом 75% экспертов ожидают, что по итогам заседания июня ставка может составить 1,5-1,75%. Золото чувствительно к решениям ФРС по монетарной политике, поскольку ее ужесточение поддерживает доллар.