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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220425/836750231.html
Курс доллара по итогам торгов упал на 2,33 рубля
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Российский рынок акций в понедельник упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне ощутимого падения доллара к рублю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 25.04.2022
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 апр — Прайм. Российский рынок акций в понедельник упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне ощутимого падения доллара к рублю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,06%, до 2186,22 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,38%, до 941,08 пункта.
Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 2,2 рубля, до 73,25 рубля.