МОСКВА, 25 апр — Прайм. Российский рынок акций в понедельник упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне ощутимого падения доллара к рублю, следует из данных Московской биржи. Эксперт назвал позитивный эффект нового расчета курса валют

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,06%, до 2186,22 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 1,38%, до 941,08 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 2,2 рубля, до 73,25 рубля.