МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Розничные инвесторы закрывают позиции по распискам на акции на Московской бирже на опасениях инфраструктурных рисков на фондовых рынках, заявили опрошенные РИА Новости аналитики.

Инвесторы опасаются отказа западных площадок сотрудничать с клиентами из России, кроме того, конвертируемые из зарубежных расписок акции российских эмитентов попадают на отечественный рынок, что приводит к падению бумаг на Московской бирже, уточняют они.

"Снижение (цен — ред.) ГДР и АДР на российском фондовом рынке сегодня объясняется желанием розничных инвесторов закрыть свои позиции в связи с ростом инфраструктурных рисков. Инвесторы опасаются ограничений на торговлю расписками отдельных компаний в связи с возможным отказом западных площадок сотрудничать с клиентами из России. В частности, уже сейчас клиенты отдельных брокеров жалуются на проблемы с реализация их ГДР и АДР", — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

"Потенциальный навес акций после конвертации ГДР в акции добавляет негатива. Общий объем держателей расписок составляет 9,2 триллиона рублей от общей капитализации рынка в размере 34 триллиона рублей", — подсчитал главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

По его оценкам, держатели расписок могут продать 10% расписок стоимостью 920 миллиардов рублей. Реализация такого объема на рынке потребует значительного времени, так как объем торгов составляет всего 25-30 миллиардов рублей в сутки: данный фактор объясняет причины падения наиболее ликвидных акций, добавляет он.

"Суммарный навес от продаж резидентами расписок российских компаний после делистинга и нерезидентами локальных акций (в случае снятия запрета) может превысить 60 миллиардов долларов (4,5 триллиона рублей), или 14% текущей капитализации рынка", — обращает внимание эксперт.

"Действительно, в последние дни наблюдается существенное давление на котировки акций компаний, депозитарные расписки которых торговались на западных биржах. Этот процесс мы связываем не столько с делистингом расписок, сколько с проводимой конвертацией ADR в акции и последующей продажей бумаг в рынок. Также наблюдались продажи со стороны банков, внесенных в санкционный SDN-список", — говорит персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Виталий Яковлев.