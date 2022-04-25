МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Рубль ощутимо растет против доллара и евро в начале недели на фоне сохранения дисбаланса между предложением и спросом на валюту, а также игнорируя внешний негатив, следует из данных Московской биржи. Курс доллара по итогам торгов упал на 2,33 рубля

Ухудшение конъюнктуры глобальных рынков не помешало укреплению российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,33 рубля, до 73,12 рубля, евро — на 2,99 рубля, до 77,16 рубля.

РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ

На российском валютном рынке в понедельник продолжилось ощутимое укрепление рубля к доллару и евро. Поддержка приходила от пика налогового периода апреля, когда предложение валюты может возрастать на фоне бюджетных платежей, которые в этом месяце составляют около 3,2 триллиона рублей.

Поддержка пришла и от новостей о том, что Европейская комиссия направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против РФ санкции. В нем также уточняется, что европейским импортерам газа не запрещено взаимодействие с "Газпромом" и Газпромбанком и открытие в этом банке счетов. Отмечается, что "операторы ЕС могут переводить оплату в евро на счет в Газпромбанке, если они ранее или одновременно четко заявили, что их платежное обязательство заканчивается этим переводом.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.

Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".

При этом курс рубля игнорирует внешний негатив, обусловленный ковидными новостями из Китая. В стране фиксируются новые случаи инфицирования коронавирусом, причём речь идёт о крупнейших городах — Шанхае, а теперь и Пекине, что чревато локдаунами.

Рынок нефти в понедельник преимущественно падал на таком фоне и вечером терял 4,9%, до 101 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге, доллар упал к рублю на 3,1%, евро — на 3,7%. Рублевая цена нефти составила около 7,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Геополитический фон остается стабильно напряженным, а динамика на рынке рублевого долга развернулась вниз, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"При приближении курса доллара к зоне 70-72 рубля повышается вероятность новых смягчений Центробанком РФ мер валютного контроля. По нашим оценкам, во вторник курс доллара будет колебаться в диапазоне 72,5-80,5 рубля", — оценил перспективы он.

Рубль продолжает своё укрепление на фоне того, что в Европе, фактически, согласились с российской схемой оплаты поставок газа рублями, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Если инициатива действительно сможет быть реализована, то рубль дополнительно получит серьезную опору, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".