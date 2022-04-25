МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Московская биржа опубликовала список депозитарных расписок, подпадающих под закон о конвертации, в перечень вошли ценные бумаги 21 компании, следует из сообщения торговой площадки.

"Московская биржа обращает внимание, что депозитарные расписки на акции российских компаний, обращение которых может быть ограничено после вступления в силу Федерального закона 114-ФЗ, доступны на Московской бирже только для заключения сделок репо и не допущены к основному режиму торгов (сделки купли/продажи)", — говорится в сообщении.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ сообщил 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. Регулятор также напомнил, что с 27 апреля начинает действовать запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов.

В список вошли иностранные расписки "Полюса", "Лукойла", "Татнефти", "Северстали", "Магнита", а также ММК, МТС, "Газпрома", "Ростелекома" и "Роснефти". Также в этом списке бумаги Сбербанка, "Сургутнефтегаза", ВТБ, "ФСК ЕЭС", "Русгидро", а также ЛСР, НМТП, "Фосагро", ПИКа, "Россетей" и АФК "Система".

Депозитарные расписки эмитентов, зарегистрированных за рубежом, но осуществляющих экономическую деятельность на территории России, продолжат торговаться без ограничений, также отмечает Мосбиржа. В этом списке – "Русагро", ЦИАН, оба выпуска бумаг "Европейского медицинского центра", X5 Retail Group, Fiх Price, Globaltrans, HeadHunter, группа ГМС, "Мать и дитя", O'KEY, Ozon, Qiwi, Softline, TCS и VK, перечисляется в сообщении биржи.

"У "Яндекса" и "Полиметалла" на Московской бирже торгуются акции. На них новое регулирование не распространяется", — уточнила биржа в своем Telegram-канале.