ПЕКИН, 26 апр — ПРАЙМ. Курс юаня к доллару во вторник показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись на 681 базисный пункт, следует из заявления на сайте Народного банка Китая (ЦБ).
Китайский ЦБ во вторник установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,5590, что также стало минимальным показателем со 2 апреля 2021 года, при том что днем ранее курс составлял 6,4909 юаня за доллар.
ЦБ Китая снижает курс национальной валюты уже вторую неделю на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине.
Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.