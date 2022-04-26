ПЕКИН, 26 апр — ПРАЙМ. Курс юаня к доллару во вторник показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись на 681 базисный пункт, следует из заявления на сайте Народного банка Китая (ЦБ). Финансист объяснил, почему падает юань

Китайский ЦБ во вторник установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,5590, что также стало минимальным показателем со 2 апреля 2021 года, при том что днем ранее курс составлял 6,4909 юаня за доллар.

ЦБ Китая снижает курс национальной валюты уже вторую неделю на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.