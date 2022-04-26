МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Осуществленная западными странами после начала военной операции на Украине заморозка резервов России может подтолкнуть ряд стран к тому, чтобы изменить модель хранения таких активов, предположил в беседе с газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен. FP объяснил неудачу попытки Запада настроить мир против России

По его словам, США используют доллар как оружие в конфликте с Россией, и это влияет на статус доллара как самой важной мировой резервной валюты. "Все антизападные государства теперь зададутся вопросом, должны ли они продолжать держать активы на счетах на Западе — или они тоже рискуют внезапно потерять доступ к своим валютным резервам в случае политического конфликта", — отметил ученый.

По его словам, альтернативные варианты хранения могут быть секретными. "Валютные резервы можно спрятать, и у центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке. Я считаю, что такие попытки центробанков антизападных стран в будущем будут усиливаться, чтобы снизить уязвимость извне", — сказал Кранен.

Одним из вариантов решения этой задачи он видит создание государственных подставных компаний. То есть деньги не хранятся в иностранных центральных банках, а размещаются на рынке частного капитала, так что их владельца невозможно узнать. Таким образом, страны, находящиеся в конфликте с Западом, могут продолжать инвестировать в западные финансовые рынки, отметил профессор.