Азиатские фондовые индексы, кроме S&P/ASX 200, растут вслед за американскими биржами
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,94%, до 2955,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,19%, до 1808,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,84%, до 20234,73 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 1,91%, до 7330,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,67%, до 26769,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,45%, до 2670,04 пункта.
По итогам торгов понедельника ключевые индексы США выросли на 0,6-1,3%. Наибольший рост показал технологический NASDAQ за счет ралли акций Twitter, обусловленного заявлением Илона Маска о планах приобрести компанию.
Также рост на азиатских торговых площадках обусловлен коррекцией после обвала в понедельник на 1,8-6,5% из-за опасений инвесторов за экономику Китая на фоне введенных в стране карантинных ограничений.
Кроме того, как отметила директор по инвестициям Quadratic Capital Нэнси Дэвис (Nancy Davis), трейдеры находятся в ожидании решений Федрезерва США относительно дальнейшей монетарной политики. Ранее председатель центробанка Джером Пауэлл анонсировал повышение ставки на 0,5 процентного пункта.
"Это вопрос о том, как будет выглядеть монетарная политика, и вокруг этого существует много неопределенности", — цитирует Дэвис агентство Блумберг.
https://1prime.ru/Financial_market/20220426/836752035.html