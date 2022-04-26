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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220426/836753229.html
Российский рынок акций растет на старте торгов
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Российский рынок акций в начале торгов вторника растет более чем на 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,63% — до... ПРАЙМ, 26.04.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника растет более чем на 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,63% — до 2199,3 пункта, индекс РТС — на 1,63%, до 956,12 пункта.
В лидерах роста акции "Самолета" (+7,8%), "Лукойла" (+1,76%), расписки VK (2,86%), "Яндекса" (+1,46%) и TCS Group (+3,49%).