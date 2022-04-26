МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника растет более чем на 0,5% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Курс евро упал ниже 76 рублей впервые за два года

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск растет на 0,63% — до 2199,3 пункта, индекс РТС — на 1,63%, до 956,12 пункта.

В лидерах роста акции "Самолета" (+7,8%), "Лукойла" (+1,76%), расписки VK (2,86%), "Яндекса" (+1,46%) и TCS Group (+3,49%).