МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника без единой тенденции на фоне динамики американских бирж и опасений распространения коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов. Иена укрепляется на росте интереса к активам в Азии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,44%, до 2886,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,11%, до 1752,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index в то же время вырос на 0,33%, до 19934,71 пунктов, а южнокорейский KOSPI — на 0,42%, до 2668,31 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2,08%, до 7318 пунктов, японский Nikkei 225 вырос на 0,41%, до 26700,11 пункта.

Во вторник азиатские инвесторы оценивают ряд факторов, которые приводят к разнонаправленной динамике индексов. Во-первых, трейдеры обратили внимание на динамику Уолл-стрит. Основные американские индексы закрыли торги понедельника заметным ростом.

С другой стороны, трейдеры наблюдают за ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Китае. В стране фиксируются новые случаи заболевания ковидом, что вызывает опасения по поводу ввода новых ограничительных мер.

Аналитики Nomura, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что закрытие магазинов в китайских городах снижает эффективность смягчения политики в области недвижимости, а что еще хуже — замедляет местную экономическую активность.