Трейдеры остаются осторожными и оценивают макростатистику по США на фоне падения фондовых индексов
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник опускаются, инвесторы оценивают макростатистику по США, при этом остаются осторожными на фоне опасений по восстановлению экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1%, до 33707,82 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,47%, до 12683,49 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,46%, до 4233,4 пункта.
Трейдеры обращают внимание на макростатистику по США. Так, продажи новостроек в стране в марте сократились на 8,6% по сравнению предыдущим месяцем и составили 763 тысячи. Прогноз предполагал снижение до 765 тысяч.
Также, по данным аналитической Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США в апреле снизился до 107,3 пункта с пересмотренного показателя марта в 107,6 пункта, прогноз составлял 108 пунктов.
Продолжает влиять на торги обеспокоенность инвесторов по поводу перспектив роста мировой экономики. Геополитическая напряженность, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае, сдерживают склонность инвесторов к покупке более рисковых активов.
Участники торгов также ожидают публикацию важной статистики позднее на неделе. В четверг, 28 апреля, минторг США опубликует данные по ВВП страны в первом квартале. Аналитики ожидают, что за первые три месяца, по первой оценке, экономика страны выросла на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста четвертого квартала на 6,9%.
https://1prime.ru/Financial_market/20220426/836758685.html