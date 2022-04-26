МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник опускаются, инвесторы оценивают макростатистику по США, при этом остаются осторожными на фоне опасений по восстановлению экономики, свидетельствуют данные торгов. Патрушев заявил о признаках дефолта в США

По состоянию на 17.19 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1%, до 33707,82 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,47%, до 12683,49 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,46%, до 4233,4 пункта.

Трейдеры обращают внимание на макростатистику по США. Так, продажи новостроек в стране в марте сократились на 8,6% по сравнению предыдущим месяцем и составили 763 тысячи. Прогноз предполагал снижение до 765 тысяч.

Также, по данным аналитической Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США в апреле снизился до 107,3 пункта с пересмотренного показателя марта в 107,6 пункта, прогноз составлял 108 пунктов.

Продолжает влиять на торги обеспокоенность инвесторов по поводу перспектив роста мировой экономики. Геополитическая напряженность, а также ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае, сдерживают склонность инвесторов к покупке более рисковых активов.

Участники торгов также ожидают публикацию важной статистики позднее на неделе. В четверг, 28 апреля, минторг США опубликует данные по ВВП страны в первом квартале. Аналитики ожидают, что за первые три месяца, по первой оценке, экономика страны выросла на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста четвертого квартала на 6,9%.