МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Акции Tesla дешевеют во вторник более чем на 8% после того как основатель компании Илон Маск получил добро от компании Twitter на покупку этой соцсети за 44 миллиарда долларов, свидетельствуют данные торгов. Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов

Аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов во вторник говорил РИА Новости, что акционеров Tesla чрезвычайно волнует вопрос о том, как именно будет финансироваться сделка по покупке Twitter. Маск привлек 25,5 миллиарда долларов долга (включая маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог его акций Tesla) от группы банков во главе с Morgan Stanley. Кроме того, бизнесмен обязался предоставить 21 миллиард в виде акционерного финансирования поглощения, в результате чего Маску придется самостоятельно оплатить более 70% покупки, если он не сумеет привлечь других инвесторов.

По состоянию на 17.36 мск акции Tesla дешевели на 8,15%, до 916,71 доллара за ценную бумагу. Это сильнейшее дневное падение котировок с января. Акции Twitter, тем временем, опускались в цене на 3,06%, до 50,12 доллара за ценную бумагу.

Накануне основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск получил одобрение от компании Twitter на приобретение соцсети за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). Закрытие сделки ожидается в текущем году после получения необходимых одобрений.

С момента заявления Маском того, что он является владельцем 9,2% акций Twitter (4 апреля) акции социальной сети подорожали на 28%, а акции Tesla за это время потеряли около 20%.

Илон Маск 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций Twitter по 54,2 доллара за штуку. Twitter в тот же день пообещал рассмотреть предложение Маска. А несколько часов спустя саудовский принц Аль-Валид бен Талал (Alwaleed bin Talal), владеющий акциями сервиса, отклонил предложение Маска, назвав его не соответствующим реальной ценности компании.

Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен препятствовать нежелательному поглощению компании Маском. План будет действовать до 14 апреля 2023 года.