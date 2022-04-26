МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник днем незначительно поднимается в рамках коррекции, а также на сохранении геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов. В Совбезе рассказали об идее обеспечить рубль золотом и товарами

По состоянию на 17.35 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,7 доллара, или на 0,35%, до 1902,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,25%, до 23,61 доллара за унцию.

Стоимость золота вернулась на уровень выше 1900 долларов за унцию на фоне ряда факторов, в том числе из-за коррекционной динамики. Днем ранее золото подешевело на 2% из-за ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой США и укрепления доллара, что делает этот металл менее доступным при его покупке в другой валюте.

Сохранение геополитических рисков и ситуация с коронавирусом в Китае при этом угрожают перспективам восстановления мировой экономики, что поддерживает золото как более надежный актив. Опасения по поводу инфляции также способствуют росту спроса на золото, которое традиционно является инфляционным хеджем.