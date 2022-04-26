МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рубль снизился во вторник к доллару до уровня 73,53 рубля, курс евро сократился до 76,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро упал ниже 76 рублей впервые за два года

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 40 копеек, до 73,53 рубля, евро снизился на 33 копейки, до 76,83 рубля.