2022-04-26T19:21:32+03:00
2022-04-26T19:21:32+03:00
2022-04-26T19:21:32+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220426/836759652.html
Официальный курс доллара на Московской бирже повысился до 73,53 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль снизился во вторник к доллару до уровня 73,53 рубля, курс евро сократился до 76,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 26.04.2022
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, мосбиржа, доллар, евро
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686799.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686799.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686798.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686798.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686786.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83668/67/836686786.jpg
https://1prime.ru/Forex/20220426/836753248.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рубль снизился во вторник к доллару до уровня 73,53 рубля, курс евро сократился до 76,83 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 40 копеек, до 73,53 рубля, евро снизился на 33 копейки, до 76,83 рубля.